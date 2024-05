Livingston vs Hibernian – probabili formazioni

Leggi tutta la notizia su sport.periodicodaily

(Di sabato 18 maggio 2024) L’affronterà ilquesto fine settimana, con l’obiettivo di finire in testa al gruppo di retrocessione della Scottish Premiership. Gli ospiti sono già retrocessi, ma cercheranno di finire la campagna in bellezza nell’ultima giornata. Il calcio di inizio diè previsto alle 16 di domenica 19 maggio Anteprima della partitaa che punto sono le due squadrePer gli ospiti è stata una stagione da dimenticare, come dimostra la retrocessione già confermata. Sebbene ilnon abbia nulla da giocarsi in questo senso, ciò potrebbe giocare a suo favore in questa particolare partita, in quanto la squadra sarà in grado di giocare con un elemento di libertà grazie ...