Giro d’Italia 2024 - quindicesima tappa Manerba del Garda – Livigno | percorso e altimetria

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 18 maggio 2024) Ilprosegue con la. I corridori saranno impegnati nei 220 km dadel. Una delle prove più dure della Corsa Rosa, dove solo i top rider riusciranno a tenere botta fino alla fine. Dislivello totale di 5400 metri. Cinque i GPM e uno sprint. I primi due GPM saranno i meno impegnativi con le salite di Lodrino (37° km) e di Colle San Zero (64° km con 14 km di ascesa al 6.6%). Dopo circa 90 km di “riposo”, passando per lo sprint di Malonno, al 142° km inizia il terzo GPM con la salita di Passo del Mortirolo (12.6 km al 7.6% di pendenza media e picchi del 16%). Poi si scenderà verso Grosio, per poi ritornare in alto per gli ultimi 60 km. Al 197° km ci sarà il quarto GPM con l’ascesa di ...