Lecco | è morto il 33enne ferito mentre faceva canyoning

(Di sabato 18 maggio 2024) Non ce l’ha fatta. E’ilche ha avuto l’incidentepraticava. L’uomo era stato ricoverato nell’ospedale di, dove era giunto con l’elisoccorso. Ilera rimasto gravementenel torrente Esino, nel territorio di Perledo, vicino a Vezio, in provincia di. Era stato recuperato dopo una caduta dalla squadra del Saf (speleo-alpino-fluviale) dei vigili del Fuoco, dal Soccorso Bellanese e dall’elisoccorso. COS’E’ ILIl– o torrentismo – è una disciplina sportiva outdoor che consiste nel discendere fiumi, torrenti e piccole cascate, alternando camminata, scivolate su roccia, tuffi e calate con funi, all’interno di canyon, cioè dove l’acqua ...

