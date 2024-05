F1 GP Emilia Romagna - Vasseur | Abbiamo margini di migliorament - direzione giusta

(Di sabato 18 maggio 2024) Le parole di Frederic, team principal della Ferrari, dopo le qualifiche del Gran Premio dell’, che hanno visto le Ferrari in quarta e in quinta posizione: “Fin dall’inizio del weekend siamo stati in buone condizioni di gara, ma anche Verstappen è stato performante. Una lotta serrata, Imola non è la pista migliore per superare, ma partiremo dalla seconda fila avendo anche un tratto di pista pulito, vedremo cosa riusciremo a fare. I primi settori? Verstappen è più veloce di tutti fino alla quarta curva, mentre noi facciamo meglio nel secondo settore. Parliamo di un decimo di differenza, ma non possiamo dispiacerci per una cosa che dipende dalle caratteristiche della nostra vettura. La zona drs è stata ridotta e non aiuterà i sorpassi, dovremmo inventarci qualcosa di diverso rispetto agli altri. Un altro fattore ...

"Speriamo di poter essere protagonisti in pista e far gioire i tifosi" IMOLA - "Dopo tante gare lontano da casa, iniziamo con questo weekend la stagione europea e lo facciamo sul circuito di Imola, l'autodromo in assoluto più vicino alla nostra ...

Ferrari, Leclerc svetta, gli sviluppi funzionano. Red Bull in confusione ed al muretto non c'è più Newey - Ferrari, Leclerc svetta, gli sviluppi funzionano. Red Bull in confusione ed al muretto non c'è più Newey - Charles Leclerc, con una SF-24 profondamente aggiornata, spadroneggia nella prima giornata di prove libere in preparazione del Gran Premio dell’Emilia romagna che si disputerà ... fatto dai tecnici di ...

Gli sviluppi di Imola e le parole di Vasseur: perché la Ferrari ha preso la direzione giusta - Gli sviluppi di Imola e le parole di vasseur: perché la Ferrari ha preso la direzione giusta - La Ferrari a Imola ha portato una monoposto profondamente modificata, come abbiamo già spiegato nell’analisi della SF-24 rinnovata vista nel filming day a Fiorano, e in questa chiave vanno analizzate ...

