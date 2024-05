La trappola della Ztl per i turisti

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 18 maggio 2024) Sono un turista milanese. Ho accompagnato amici australiani che hanno affittato un appartamento in centro a Bologna. Quando sono arrivato all'entrata del centro vicino a via Saragozza mi sono accorto che c'era la ZTL. Non essendoci cartelli con istruzioni per come funziona, sono entrato a chiedere in un negozio dentro la ZTL. La negoziante mi ha detto che si poteva entrare e poi pagare il pass entro la giornata. "Ottimo", mi sono detto "come a Milano, prendono la targa con le telecamere e poi si paga". E invece no! Nel pomeriggio mia moglie è andata sul sito comunale per pagare. Ha pagato il ticket ma quando abbiamo provato ad associare il ticket alla targa non è stato possibile. Chiamando il numero verde ci è stato detto che bisognava farlo prima di entrare nella ZTL e che prenderò una multa! Quindi ticket pagato + multa, che bella Bologna. Da turista provo rabbia e delusione! Lascio ...