Cade in acqua mentre faceva canyoning | muore 33enne

Leggi tutta la notizia su feedpress.me

(Di sabato 18 maggio 2024) E’ morto l’uomo di 33 anni che oggi è stato trascinato in un mulinello nel torrente Esino dove è cadutoed è stato poi recuperato, e portato in gravissime condizioni, con manovre di rianimazione in corso, all’ospedale di Lecco con l’elisoccorso. L’incidente è successo prima di mezzogiorno