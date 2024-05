Cade in acqua facendo canyoning - morto 33enne | è stato trascinato in un mulinello nel torrente dalla corrente

(Di sabato 18 maggio 2024) Una giornata di avventura trasformata in tragedia. Èl'uomo milanese di 33 anni che èin unnelEsino dove è caduto mentre faceva...

Arrestato Barzan Majeed alias “Scorpion” , il più ricercato trafficante di esseri umani d’Europa. Lo hanno annunciato le forze di sicurezza curde. L’uomo era stato di recente intervistato dalla Bbc in un centro commerciale in Iraq. Secondo ...

Il Vigile urbano di Mortara , rimasto ucciso in una villetta di Gropello Cairoli, aveva preso servizio da poco. Il colpo mortale è stato sparato dalla pistola che aveva deciso di mostrare a un'amica

Pedaso, sale in auto dopo una lite e punta verso una comitiva: un morto e un ferito grave. Fermato un uomo - Pedaso, sale in auto dopo una lite e punta verso una comitiva: un morto e un ferito grave. Fermato un uomo - PEDASO Sarebbe salito in auto dopo una lite con gruppo di ragazzi e avrebbe lanciato la macchina proprio contro di loro. Ma nell'impatto è morto un suo amico, Giampiero Larivera di ...

Un posto al sole, chi è Valerio: il figlio di Filippo è morto annegato mentre giocava - Un posto al sole, chi è Valerio: il figlio di Filippo è morto annegato mentre giocava - Nell'episodio di Un posto al sole del 17 maggio, Filippo ha ricordato Valerio, suo figlio tragicamente annegato diversi anni fa ...

Un bimbo di 5 mesi è stato ucciso da un pitbull - Un bimbo di 5 mesi è stato ucciso da un pitbull - I genitori erano usciti a fare la spesa e l'aggressione sarebbe avvenuta mentre il neonato era in braccio alla nonna ...