Wta Rabat 2024 | programma - orari e ordine di gioco domenica 19 maggio

Il, glie l'didel WTA 250 diper la giornata di19. Sulla terra battuta marocchina si parte con il main draw: due gli incontri previsti, con l'esordio della testa di serie numero tre Sorribes Tormo. Ma in chiave azzurra ci interessa anche l'ultimo turno di qualificazione, con il derby Rosatello-Spiter e la sfida tra Brancaccio e la messicana Rodriguez. CENTRE COURT Ore 13:00 – Krunic vs Chwalinska (QUALI) a seguire – (3) Sorribes Tormo vs Dart a seguire – Rakhimova vs Townsend COURT 1 Ore 13:00 – Rosatello vs Spiteri (QUALI) a seguire – Curmi vs Cengiz/Stollar (QUALI) COURT 2 Ore 13:00 – Brancaccio vs Rodriguez (QUALI)