Toppe strade con le buche

(Di sabato 18 maggio 2024) Leggevo sul giornale, di persone che si lamentano dellee crepe esistenti sullecittadine. Non sono soltanto i 2 giorni di pioggia a creare tutto questo. E' una situazione esistente già da qualche anno già segnalata ai sindaci dei vari comuni del comprensorio modenese. In tutto il comprensorio pochesono in regola con le norme vigenti. I comuni dicono di non avere disponibilità finanziaria.Omer Melotti

