Atletico Madrid – Osasuna – probabili formazioni

Leggi tutta la notizia su sport.periodicodaily

(Di sabato 18 maggio 2024) L’cercherà di ottenere cinque vittorie consecutive nella massima serie spagnola quando affronterà l’nella penultima partita della campagna domenica 19 maggio sera. La squadra di Diego Simeone è quarta nella classifica della Liga e si è già garantita un posto nella prossima stagione di Champions League, mentre l’occupa il 13° posto, con 41 punti in 36 partite. Il calcio di inizio diè previsto alle 19 Anteprima della partitaa che punto sono le due squadreL’ha tenuto testa all’Athletic Bilbao per assicurarsi la quarta posizione in classifica e la ...