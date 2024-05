Il cervello oggi si ammala più del cuore

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di sabato 18 maggio 2024) Le disfunzioni neurologiche sono ormai la prima causa di patologia a livello mondiale, superando i problemi cardiaci (che mantengono però la mortalità più alta). Ma cosa sta succedendo a questi due organi così importanti per il nostro benessere? La razionalità contro il sentimento, la ragione contro l’emotività. Nell’immaginario collettivogiocano nelle nostre vite un ruolo opposto, ma simbiotico. Nella vita reale, nel mondo della pratica clinica, sono i due sistemi che sino più spesso. Una fondamentale analisi realizzata dall’Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME), della Washington University, testimonia come le patologie neurologiche, quali ictus, Parkinson, Alzheimer, sclerosi multipla ed emicrania, siano talmente in crescita da esserela principale causa di malattia e ...