Saldi | i commercianti rilanciano | “Formula da ripensare Iniziano presto | durano troppo”

(Di lunedì 19 febbraio 2024) Prato, 19 gennaio 2024 – Siamo al rush finale deiinvernali. La finestra dedicata alle "grandi occasioni", apertasi lo scorso 5 gennaio, si avvicina alla chiusura: in tutta Toscana, la deadline è fissata per il 5 marzo. Restano quindi poco più di due settimane, anche se un bilancio con ipratesi si può azzardare. In centro storico, il giro di affari è stato buono ma non eccezionale a gennaio, mentre in questo mese di febbraio – come da tradizione – si è registrata una flessione. "A gennaio, sia perché è arrivato il freddo, sia perché c’era un minimo di interesse per l’inizio dei, le cose non sono andate male – racconta Sergio Scarpelli, titolare nell’omonimo negozio di calzature di via Guasti – Diverso il discorso per il mese corrente, che da sempre rappresenta un momento di transizione fra l’inverno e la ...