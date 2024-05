Cagliari vittoria e salvezza! Per il Sassuolo l’incubo è vicino

(Di domenica 19 maggio 2024) Ilvince 0-2 e festeggia lamatematica in Serie A! Dall’altra parte, però, ilvede sempre piùretrocessione.CERTA – Ilnon sbaglia l’appuntamento con lache vale la matematicain Serie A con un turno di anticipo. La0-2 consente alla squadra allenata da Claudio Ranieri di mantenere un posto nella massima serie italiana anche per la prossima stagione. Nel primo tempo le occasioni migliori capitano a Pinamonti e Lapadula, ma la mira è imprecisa e il risultato resta inchiodato sullo 0-0. Nella ripresa poi ci pensa Prati (71?), entrato da tre minuti, a sbloccare la gara di sinistro e nel recupero Lapadula (91?) blinda il risultato dal ...

