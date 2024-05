Pagelle Sassuolo-Cagliari 0-2 | voti e tabellino Serie A 2023 2024

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 19 maggio 2024) Le, i, il, le ammonizioni e i gol di, match valevole per la trentasettesima giornata del campionato di. Al Mapei Stadium primo tempo bloccato dalla tensione vista la posta in palio altissima: ildopo cinque minuti reclama un calcio di rigore per il contatto tra Ruan Tressoldi e Lapadula, ma per Var e arbitro non c’è nulla. Nella ripresa la partita si sblocca su un calcio piazzato: un batti e ribatti e Prati è il più lesto a ribattere la palla in rete ed a fare 0-1. Ilè incapace di reagire e con Kumbulla combina l’ennesima frittata del campionato: aspetta che la palla rimbalzi dentro l’area di rigore, si avventa Lapadula che si prende un ...