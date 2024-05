Varato il primo Superyacht con fuel cell a metanolo verde

(Di domenica 19 maggio 2024) Unda 50 metri di lunghezza, ilal mondo di questa grandezza alimentato con un 'reformer' ae a bordo l'hotellerie a zero emissioni: la maison italiana della nautica di lusso Sanlorenzo hanell'ambito degli Èlite Days 2024. Si tratta della prima unità del 50Steel che sarà consegnata entro luglio. L'acquirente è lo stesso Ceo della società, l'imprenditore Massimo Perotti. Sanlorenzo - rende noto la società - raggiunge un nuovo traguardo nel suo percorso di radicale innovazione tecnologica per la carbon neutrality. Inoltre 50Steel introdurrà sul mercato un'altra innovazione: il sistema Hidden engine room (Her), rivoluzionario concept di bordo che ha permesso di recuperare spazio per far posto a un'area preziosa di ulteriore ...

