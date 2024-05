Canoa slalom - Paolo Ceccon ottavo nella canadese agli Europei Tripletta slovena

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 19 maggio 2024) L’Italia, nel giro di pochi minuti, incamera un altropostosenior 2024 di, in corso a Tacen (Lubiana), in Slovenia: così come accaduto ad Elena Borghi tra le donne, anche il bronzo iridato in caricamaschile,, non riesce ad inserirsilotta per le mede.in finale: vince Ziga Lin Hocevar, d’oro in 90.32, davanti ai connazionali Luka Bozic, secondo in 91.16, a 0.84, e Benjamin Savsek, terzo in 91.39, a 1.07 dal titolo, con quest’ultimo che può recriminare per il tocco di palina alla porta 2 in risalita, costato 2 penalità, fatali nell’economia della corsa all’oro. L’Italia, presente ...