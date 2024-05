Prati-camente salvo | colpaccio Cagliari - resta in A! Sassuolo quasi retrocesso | CLASSIFICA

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di domenica 19 maggio 2024)era un vero e proprio Playout retrocessione. Lo scontro diretto della penultima giornata metteva in palio punti preziosissimi per la salvezza… e se li è presi tutti il. Dopo un primo tempo concluso a reti bianche, il gol di Matteo(il calciatore con più tiri verso la porta senza aver fatto gol fino a oggi, ndr) e il rigore procurato e segnato da Lapadula, valgono la certezza matematica della salvezza per il. I sardi salgono a quota 36 e, in virtù degli scontri diretti di questa e della prossima giornata, non possono più rientrare nelle ultime tre della classe. Il, invece, all’ennesima sconfitta stagionale, frutto di un’altra prova incolore condita da troppi errori pesanti, è con un passo e mezzo in Serie B: la condanna potrebbe ...