Ucraina | Affondata nave Russia Mosca | Non è vero

(Di domenica 19 maggio 2024) (Adnkronos) – L'ha rivendicato oggi di aver affondato un dragamine russo che era ancorato nel porto di Sebastopoli, in Crimea, versione contestata da, secondo cui l'attacco delle forze ucraine non ha causato né danni allané vittime. Secondo quanto riferito da Kiev, il dragamine affondato è il 'Kovrovets', che fa parte della