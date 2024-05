Ucraina | Affondata nave Russia Mosca | Non è vero

La Cina sta sostenendo la Russia nella guerra in Ucraina? È una delle principali preoccupazioni degli Stati Uniti, in concomitanza della visita del segretario di Stato Antony Blinken a...

Una nave cargo russa sanzionata dagli Stati Uniti e implicata nei trasferimenti di armi nordcoreane alla Russia è Ormeggiata in Cina , secondo immagini satellitari ottenute da Reuters, che le pubblica sul suo sito, mentre crescono le preoccupazioni ...

Le notizie di oggi sulla strage di Mosca e sulla guerra in Ucraina, in diretta. C’è un ottavo arresto per la strage a Mosca. Un cittadino russo pro-Kiev si è fatto esplodere durante l’arresto