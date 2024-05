Inter-Lazio - Tudor spera ancora | la probabile formazione

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di domenica 19 maggio 2024) Con la qualificazione alle competizioni europee già assicurata, lasi prepara ad affrontare l’a San Siro per provare ad ottenere un posto in Champions League. IMPORTANZA – Con la qualificazione alle competizioni europee già assicurata, lasi prepara ad affrontare l’a San Siro per provare ad ottenere un posto in Champions League. Attualmente settimi in classifica, i biancocelesti hanno l’opportunità di superare temporaneamente la Roma al sesto posto con una vittoria a Milano. La Roma, infatti, giocherà in casa contro il Genoa alle 20:45., come cambia laSESTO POSTO – Queste due sfide, quella contro l’e la successiva contro il Sassuolo all’Olimpico, saranno cruciali per determinare la posizione finale ...