LIVE Motocross - GP Francia MXGP 2024 in DIRETTA | Gajser al comand - seguono Febvre e Prado

(Di domenica 19 maggio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA4-mantiene un secondo e sei di distacco da. 3- Clamoroso Jonass risponde a Herlings per la settima posizione. 2- Herlings in rimonta supera Guadagnini per la settima piazza. 2- Perde posizioni Guadagnini per un grave errore, si trova settimo. 1- Attacco disu, nuovo leader della gara. 1- Grande Guadagnini in quarta posizione. 1-in testa,. Parte gara-1! 14.10 Inizia la preparazione di gara-1. 14.05 Presente Cairoli a guardare il GP come ambasciatore Ducati. 14.00 La partenza è fissata per le 14.15. 13.55è il candidato numero uno alla vittoria nel GP di casa, nonostante la forza di ...