Emilia Pérez - la recensione | Jacques Audiard sfida i confini del genere

(Di domenica 19 maggio 2024) Il film:, 2024. Regia:. Cast: Karla Sofía Gascón, Zoe Saldana, Selena Gomez, Édgar Ramírez.: Musical, Drammatico. Durata: 130 minuti. Dove l’abbiamo visto: al Festival di Cannes, in lingua originale. Trama: La storia di un giovane avvocato che aiuta potente e pericoloso capo del cartello a cambiare sesso per sfuggire al suo passato, intrecciando un percorso di trasformazione personale e identità. A chi è consigliato?: A chi ama il cinema d’autore, le storie di trasformazione personale e i film che mescolano i generi in modo innovativo.

la cannes dei giusti - grandi applausi e gran divertimento da parte del pubblico per' emilia perez' - Marco Giusti per Dagospia zoe saldana selena gomez karla sofia gascon emilia perez Grandi applausi e gran divertimento da parte del pubblico per 'Emilia Perez' il musical crime trans messicano diretto da Jacques Audiard con la spagnola Carla Sofia ...

la cannes dei giusti " 'la mia figa mi fa male quando ti penso'! il supercult 'emilia perez' - Marco Giusti per Dagospia zoe saldana emilia perez 'My pussy hurts when I think of you' ' La mia figa mi fa male quando ti penso' si sente canticchiare nel supercult 'Emilia Perez', musical crime trans svalvolatissimo sui ...