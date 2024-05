Dimitri Tammaro Iannone morto nell' incidente di Villa Literno - anche il 24enne tra le vittime | aveva partecipato a Il Collegio 1960

(Di domenica 19 maggio 2024)di, avvenutoa serata di sabato 18 maggio, ha perso la vita. Il ragazzo, di 24 anni, era molto conosciuto per aver...

Tre morti nello schianto di via delle Dune: disposta l'autopsia. Auto sequestrate - Tre morti nello schianto di via delle Dune: disposta l'autopsia. Auto sequestrate - A perdere Filomena Del Piano, 19enne nata a Santa Maria Capua Vetere e residente ad Aversa, figlia di un noto commerciante della città normanna; dimitri tammaro Iannone, 24 anni residente a Villa ...

C'è un ex concorrente de "Il Collegio" tra le vittime della strage di Villa Literno - C'è un ex concorrente de "Il Collegio" tra le vittime della strage di Villa Literno - Si tratta di dimitri tammaro Iannone, nato in Ucraina e residente proprio a Villa Literno. dimitri - riferisce Today - partecipò nel 2017 - allora diciassettenne - a Il Collegio 1960 - esordio di ...

Addio a Dimitri Iannone: causa morte dell’ex concorrente del Collegio - Addio a dimitri Iannone: causa morte dell’ex concorrente del Collegio - Come fa sapere il sito Edizionecaserta.net, le vittime in tutto sono tre: oltre dimitri tammaro Iannone (questo il suo nome completo), anche Filomena Del Piano e Robert Badica. Il quarto passeggero è ...