Atalanta | Zingonia in festa nella notte per celebrare la Champions

(Di domenica 19 maggio 2024) L’ha conquistato la qualificazione inLeague grazie alla vittoria contro il Lecce. A, fuori dal centro tecnico della Dea, si è riunito un gruppo di tifosi per festeggiare con la squadra il traguardo raggiunto.tarda serata bergamasca, sotto una pioggia battente, i fumogeni e i fuochi d’artificio hanno illuminato il cielo, mentre uno striscione recitante ‘forza ragazzi’ ha accolto il bus. I giocatori sono scesi, passando attraverso un corridoio umano in. Non è mancato l’incoraggiamento in vista della finale di Europa League, in programma per la sera di mercoledì. SportFace.

