Serie A | rigori a favore e contro - ecco la classifica

Rassegna Stampa - CdU - Fere, la maledizione dei rigori - Rassegna Stampa - CdU - Fere, la maledizione dei rigori - In stagione sono 4 gli errori della Ternana dal dischetto sui 5 penalty concessi. L’unico a segnare è stato Falletti Rossoverdi primi nella speciale classifica dei peggiori dagli 11 metri nella ...

DIRETTA Serie A, Udinese-Empoli e Monza-Frosinone: segui la cronaca LIVE - DIRETTA Serie A, Udinese-Empoli e Monza-Frosinone: segui la cronaca LIVE - Calciomercato.it offre i match di Serie A tra l'Udinese di Cannavaro e l'Empoli di Nicola e tra il Monza di Palladino e il Frosinone di Di Francesco live ...

Bennacer: "Al Milan non basta arrivare secondi. In Europa volevamo andare più avanti' - Bennacer: "Al Milan non basta arrivare secondi. In Europa volevamo andare più avanti' - Il suo gol realizzato su calcio di rigore nella ripresa non è bastato al Milan a riaprire il risultato nella sconfitta dell`Olimpico Grande Torino contro i padroni.