Juventus - addio ad Allegri | arriva la reazione di Bonucci

(Di domenica 19 maggio 2024) Tempo di annunci in casa Juve. Esonerato, promosso Montero in attesa dell`arrivo di Thiago Motta. Porte girevoli insomma per un club...

Potrebbe finire in tribunale lo scontro tra la Juventus e Massimiliano Allegri, con il tecnico livornese esonerato dopo aver dato in escandescenze nel finale della gara di Coppa Italia contro l’Atalanta. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, ...

Fagioli pronto a tornare in campo dopo la squalifica per le scommesse: può essere convocato per Bologna-Juve e giocare i play-off con la Next Gen - Il centrocampista della juventus sta vivendo l'ultimo giorno di stop ... Dopo aver festeggiato la Coppa Italia, celebrata sul suo profilo Instagram, e aver salutato allegri ("Come ci hai sempre detto, ...

De Paola è sicuro: «Del Piero sarebbe l'unico che potrebbe riportare questa cosa nella Juve» - Paolo De Paola, nel suo editoriale su Sportitalia, ha passato degli ultimi giorni convulsi vissuti dalla Juve dopo la finale di Coppa Italia. PAROLE – «E adesso scenda pure l'oblio su allegri alla ...

Montero nuovo allenatore della Juventus fino al termine della stagione - "A Paolo, prima leggenda bianconera in campo, poi portatore del DNA juventus in panchina auguri di buon lavoro per questo doppio impegno" si legge nella nota. Montero prenderà il posto dell'esonerato ...