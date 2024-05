Edoardo Stoppa - Juliana Moreira | Io all’Isola come concorrente?

(Di domenica 19 maggio 2024)è uno dei papabili vincitori dell’attuale edizione de L’Isola dei Famosi e sua moglie, che nelle scorse settimane gli ha fatto ben due sorprese in Honduras, ieri è stata ospite da Silvia Toffanin a Verissimo dove ha sottolineato che là “è tutto vero”. “Mi ha fatto bene andare là perché la sua mancanza era diventata un lutto, mi faceva male fisicamente: parlavo di lui e piangevo. L’ho trovato molto magro, molto provato, ma se la sta cavando bene”.ha poi aggiunto: “Fra una cosa e un’altra sono stata in Honduras dieci giorni, è la prima volta in 16 anni che stiamo tanto tempo lontani. Io sono abituata alla mancanza perché la mia famiglia è in Brasile, però il telefono aiuta tanto. E con l’Isola invece non c’è nessun contatto, quindi è stata ...

