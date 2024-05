Ultimo | Non conosco nessun giovane che vada a votare Non comanda Biden ma i giganti digitali

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di domenica 19 maggio 2024)(28 anni) in un’intervista molto bella di Aldo Cazzullo per il Corriere della Sera. «Essere giovani oggi è tremendo. Perché sei senza punti di riferimento». Cosa intende,? «Nonragazzo della mia età che, eo chein chiesa». Forse c’è un legame tra le due cose. Lei cosa vota?: «Io non ho mai votato in vita mia. Non dico sia giusto. Non me ne vanto, non me ne vergogno. Certo non è colpa dei giovani». Di chi allora?: «Della politica. La politica è scarsa. Non parla ai ragazzi e non ci prova neppure. Non parla a me che ho 28 anni; figuriamoci a un diciottenne. Siamo stufi di questa spaccatura tra destra e sinistra. Immagini quale effetto avrebbe un ...