Benjamin Pavard , tra i protagonisti della straordinaria festa scudetto del l’Inter ieri a Milano, si gode il meritato riposo concesso da mister Simone Inzaghi e domani in occasione di una grande partita farà visita a un suo ex club . OSPITE SPECIALE ...

Benjamin Pavard è stato ospite di un’inter vista assieme ad Adil Rami, ex Milan, per TéléFoot. Il giocatore dell’Inter ha raccontato la festa per le strade di Milano. FESTA – Ormai sono passate più di due settimane dalla festa in autobus dell’Inter ...

Pavard: “Inter club mitico. L’ho scelto per due motivi” - pavard: “Inter club mitico. L’ho scelto per due motivi” - Benjamin pavard ha ancora negli occhi i festeggiamenti per la vittoria del 20° scudetto dell’Inter. Una festa che lo ha impressionato, come raccontato nell’intervista a TF1, e che di fatto ha ...

Garlando: “Ligabue canta l’Inter. Da Sommer a Thuram, un verso per ogni campione” - Garlando: “Ligabue canta l’Inter. Da Sommer a Thuram, un verso per ogni campione” - Significativo che Simone Inzaghi celebri lo scudetto davanti alla sua ex ... Ha parato subito e bene la nostalgia di Onana. Benjamin pavard - «Ho tre domande per te: chi prende l’Inter, dove mi porti.

Inter-Lazio: le ultimissime - Inter-Lazio: le ultimissime - Visualizzazioni: 25 L’Inter ospita la Lazio a San Siro prima di alzare il trofeo di campione d’Italia: andiamo a scoprire le ultimissime sulle scelte di Inzaghi e Tudor. A San Siro, per l’Inter, è il ...