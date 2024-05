È morto Franchino - storico deejay | aveva 71 anni

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di domenica 19 maggio 2024) Si è spento a 71Francesco Principato,noto ai più con lo pseudonimo di. Da qualche settimana si trovava in ospedale in seguito a un ricovero d’urgenza. “Con immensa tristezza e profondo dolore, la famiglia e gli amici più stretti comunicano la scomparsa dell’amato, che si è spento oggi, dopo alcune settimane di ricovero in ospedale” – è stato scritto sui suoi profili social – “Sei stato una persona speciale per tutti quelli che hanno avuto la fortuna di conoscerti e hai illuminato le nostre vite con il tuo sorriso, la tua forza e il tuo coraggio. Fai buon viaggio Franco, resterai sempre nei nostri cuori. Vivere per vivere. I funerali si terranno in forma strettamente privata”. Indiscussoe vocalist,ha ottenuto ...