Cina | figure di terracotta della Dinastia Han prendono vita

Ventinove anni fa il rapimento dell’undicesimo Panchen Lama - Ventinove anni fa il rapimento dell’undicesimo Panchen Lama - Il 17 maggio 1995 la cina rapì l'undicesimo Panchen Lama. Gedhun Choekyi Nyima quando fu prelevato aveva sei anni.

In Cina molti giovani cercano affetto nei “genitori digitali” - In cina molti giovani cercano affetto nei “genitori digitali” - Una coppia ha raccolto grande successo con i video in cui impersona la mamma e il papà dei follower che non hanno avuto una famiglia presente ...

Cina-Russia, amici strategici che vogliono una conferenza di pace - cina-Russia, amici strategici che vogliono una conferenza di pace - In un incontro storico, Xi e Putin sottolineano l’importanza di una soluzione politica in Ucraina, promuovendo un partenariato strategico per la stabilità ...