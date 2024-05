Due agenti feriti - altri in ostaggi - detenuti armati | caos a Benevento

(Di domenica 19 maggio 2024) Dueino,. È quanto denunciano i sindacati della polizia penitenziaria che segnalano una violenta rivolta in atto nel carcere di. Una situazione incandescente, con una Sezione detentiva distrutta dai rivoltosi e duedi polizia penitenziaria seriamentedai ristretti in rivolta,per fronteggiare gli. "La situazione è molto grave - denuncia Tiziana Guacci, segretario del Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria Sappe - Ci arrivano dasegnali allarmanti di una crescente tensione, con icomuni del quarto piano, per futili motivi, hanno devastato la rotonda, computer, vetri e ...

