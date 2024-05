Il centrocampista del West Ham vuole andarsene

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di domenica 19 maggio 2024) Fa notizia quanto riportato poco fa sul web: La stella delHam United Lucas Paquetà è emerso come un obiettivo “perfetto” per il Manchester City quest’estate mentre spinge per lasciare lo stadio di Londra. Paquetà potrebbe fare la sua ultima apparizione con gli Hammers contro il City oggi nella grande finale di Premier League all’Etihad Stadium, ed era saldamente nel radar di Pep Guardiola la scorsa estate, anche se un accordo in quel momento non si era concretizzato. Il nazionale brasiliano è stato un giocatore estremamente importante per ilHam, ma vari rapporti ora suggeriscono che il suo futuro potrebbe essere lontano dal club. Secondo Fabrizio Romano nella sua rubrica esclusiva per il Daily Briefing, Paquetà è visto come una soluzione perfetta per Guardiola al City, rendendo questa saga da rivedere quest’estate, secondo il giornalista ...