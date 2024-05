LIVE F1 - GP Imola 2024 in DIRETTA | pochi minuti al vi - obiettivo podio per la Ferrari

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 19 maggio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.42 Latenterà la rimonta in questa gara provando a sfruttare il grande pacchetto di aggiornamenti portati in questo gran premio. La scuderia di Maranello ha dimostrato un grande passo nelle prove libere, ottenendo ottimi tempi e mantenendoli con costanza. 14.39 I due team con più vittorie in questo autodromo sono la Williams e la, entrambe a quota 8. Per trovare l’ultimo successo su questa pista della scuderia di Maranello bisogna risalire al 2006 quando vinse Michael Schumacher. 14.36 Solamente tre piloti ancora in attività sono stati in grado di vincere ad. A trionfare sono stati Max Verstappen (2021, 2022), Lewis Hamilton (2020) e Fernando Alonso (2005). 14.33 Partirà dalla quinta posizione Oscar Piastri, che è stato penalizzato di ...