Meloni dal palco di Vox | Un cambio di Europa è possibile  Le Pen | Con Giorgia punti in comune

Durante la convention di Vox a Madrid, intercettata dai giornalisti italiani, Marine Le Pen spiega che con Giorgia Meloni “ci sono punti in comune"

Francesco Ventola, capogruppo di Fratelli d’Italia alla Regione Puglia e candidato alle Europee in accoppiata con Giorgia Meloni, è indagato per Corruzione elettorale. A denunciarlo è stato l’ex assessore regionale Andrea Silvestri, oggi in Più ...