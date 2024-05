Giorgetti si dimette? Chi potrebbe sostituirlo

Leggi tutta la notizia su nicolaporro

(Di domenica 19 maggio 2024) L’ultima tentazione di. Il ministro dell’Economia sta perdendo la sua tradizionale flemma. È stufo e, questa volta, dopo i suoi tanti penultimatum, pare stia davvero apparecchiandosi un piano B, una exit strategy: salutare, pare già dopo le elezioni europee, questo governo ad alta tensione per tornare a seguire in pace la sua squadra di calcio del cuore, il Southampton che, per consolarlo, ha vinto venerdì sera 3 a 1 contro il West Brom. È successo tutto in una escalation di soli quindici giorni: gelo con i cosiddetti guru economici di Palazzo Chigi (Fazzolari, Caputi, Filini e Loiero), pesci in faccia prima con Tajani sul Superbonus e poi con Crosetto per le spese militari. Per molto meno nella vituperata Prima Repubblica caddero governi, uno fra tutti quello Spadolini, andato a fondo per una divergenza tra il ministro del Tesoro Beniamino Andreatta ed il ...