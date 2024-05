Le sue condizioni restano gravi | Fico migliora ma è ancora in terapia intensiva

(Di domenica 19 maggio 2024) Il primo ministro slovacco Robertè “uscito dal pericolo di vita immediato, ma le suerimangono”, segno che non èil momento di un sospiro di sollievo per dichiarare superato il brutale attentato subito dal leader di Bratislava nella giornata di mercoledì 15 maggio. A segnalarlo è stato in un punto-stampa InsideOver.

“Le condizioni del premier Robert Fico restano molto serie ”. È quanto ha detto il ministro della Difesa slovacco , Robert Kalinak, parlando dell’attentato subito ieri dal premier Fico . “Purtroppo non possiamo parlare di prognosi positiva per ora ...

Il premier Fico non è più in pericolo di vita - Il premier fico non è più in pericolo di vita - Il primo ministro slovacco Robert fico non è più in pericolo di vita dopo l'attentato di mercoledì scorso. Lo ha detto il vicepremier e ministro della Difesa, Robert Kalinak, in dichiarazione riportat ...

Ultima ora. Slovacchia: Robert Fico non è più in pericolo di vita - Ultima ora. Slovacchia: Robert fico non è più in pericolo di vita - Le condizioni di fico restano comunque gravi e il suo recupero richiederà molto tempo, ha detto fonti dell'ospedale Roosevelt a Banská Bystrica dove è ricoverato.

Slovacchia, il premier Fico non è più in pericolo di vita - Slovacchia, il premier fico non è più in pericolo di vita - Il premier slovacco Robert fico, vittima di un attentato mercoledì scorso, non è più in pericolo di vita. A dare la notizia è un membro del governo, il vice primo ministro Robert Falinak . "Le sue ...