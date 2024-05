Il nuovo Leicester del sottovalutato Ranieri si chiama salvezza del Cagliari

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di domenica 19 maggio 2024) Colpo Cagliari a Sassuolo. 2-0 con gol di Prati al 71? e rigore di Lapadula che valgono la salvezza e, quindi, la permanenza in A per la squadra di. Il Sassuolo non è ancora condannato alla B. Deve aspettare i risultati di Frosinone e Empoli e sperare in una loro sconfitta per poi giocarsi tutto all’ultima giornata. In questo caso i neroverdi dovrebbero vincere all’Olimpico contro la Lazio. Oggi il Frosinone ospite a Monza e l’Empoli ospite a Udine. Anche la squadra di Cannavaro che cerca la salvezza. Vincendo andrebbe a 36 punti, insieme al Cagliari. La classifica: Cagliari salvo, al Sassuolo serve un miracolo Escludendo la Salernitana già retrocessa, il Sassuolo si ritrovo penultimo a 29 punti. Empoli terzultimo a 32, a pari punti con il Frosinone 17esimo per scontri diretti. Udinese sedicesima a 33 punti. Se Empoli e Frosinone non dovessero conquistare ...