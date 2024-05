Ue - Borghi insiste | Da 30 anni Italia paga ogni anno più di quanto riceve

Ospite a Belve, l'attore romano - che in Supersex interpreta il pornodivo Rocco Siffredi - ha raccontato di pensare spesso al sesso nell'arco della giornata. Ossessionato? Abbiamo chiesto all'esperto in quali casi una persona lo è realmente

L’attore romano, reduce dall’interpretazione di Rocco Siffredi nella serie Supersex, racconta a Belve la sua «ossessione» per l’amplesso: «Se ho mai avuto un innamoramento per un uomo? No, ma secondo me qualcosa che ci è andato molto vicino»