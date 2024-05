Mercato via Ruta - Napoletano FdI | Marino & Co continuano a prendere in giro la cittadinanza

(Di domenica 19 maggio 2024) Caserta. “L’amministrazionecontinua imperterrita ainlae l’intera categoria dei commercianti delbisettimanale di via. Dopo anni di pubbliche denunce sottoscritte da consiglieri di maggioranza e opposizione e dopo il mio esposto, arrivato alla fine di ripetute segnalazioni invano fatte, il metodo è stato finora solo quello di annunci e promesse. Anche l’ultima deadline, quella odierna, è stata disattesa. La vergogna dovrebbe impedire loro di continuare a fare annunci e promesse. Ma così non è. Nella scia di un metodo consolidato adottato in qualunque circostanza e occasione indipendentemente dall’argomento, ogni giorno si prova il gioco delle tre carte. Stavolta, è toccato ai Nas dei Carabinieri e Asl Caserta rivelare quanto ...

Fiat 500 1.2 Dualogic Lounge del 2020 usata a Ferrara - Fiat 500 1.2 Dualogic Lounge del 2020 usata a Ferrara - DEK:[8158180] La Concessionaria Autopo opera nel mercato delle vetture ... Potete contattare telefonicamente o tramite Whatsapp i nostri consulenti alle vendite: marino Brizzante 3667750284 Daniela ...

SEAT Ateca 2.0 TDI Business del 2021 usata a Ferrara - SEAT Ateca 2.0 TDI Business del 2021 usata a Ferrara - DEK:[8028520] La Concessionaria Autopo opera nel mercato delle vetture, dei fuoristrada e dei veicoli commerciali da quarant’anni nel territorio ferrarese per i marchi NISSAN, SEAT, CUPRA, DR automobi ...

Rai, Boschi: “Bortone Chiederemo venga audita in Vigilanza”. E su Toti: “Siamo garantisti, non siamo ipocriti” - Rai, Boschi: “Bortone Chiederemo venga audita in Vigilanza”. E su Toti: “Siamo garantisti, non siamo ipocriti” - “I Paesi del G7- prosegue Pompei- devono giocare un ruolo di primo piano nella rapida trasformazione del mercato del lavoro e dei sistemi ... il sindaco Tommasi, il prefetto marino. Salito sulla ...