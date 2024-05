Pagelle Torino-Milan - Tomori voti disastrosi | Serve un leader

Primavera, Toro-Milan: 0 a 0 all'intervallo - Primavera, Toro-Milan: 0 a 0 all'intervallo - Nell’ultima giornata della regular season il Toro primavera accoglie il Milan, il primo tempo termina a reti inviolate, ma al 9' occasione del Toro con Njie. La stellina Camarda per ora disinnescata ...

Horvath rientra al Toro, potrebbe restare dopo la bella stagione in Ungheria - Horvath rientra al Toro, potrebbe restare dopo la bella stagione in Ungheria - Di proprietà del Torino, ha vissuto un'ottima stagione, andando a rete in doppia cifra, 11 gol per lui, che gli ha permesso di essere chiamato dal mister dell'Ungheria Marco Rossi, che tra l'altro è ...

Pagelle Torino-Milan, i voti del CorSport: difesa tutti bocciati. E Pioli… - pagelle torino-milan, i voti del CorSport: difesa tutti bocciati. E Pioli… - Le pagelle di torino-milan, match della 37^ giornata della Serie A 2023-2024. Voti e giudizi secondo il quotidiano 'Il Corriere dello Sport' Emiliano Guadagnoli Redattore 19 maggio 2024 (modifica il 1 ...