Carenza di infermieri - è allarme in vista dell’estate Si rischiano chiusure dei pronto soccorso e taglio dei posti letto

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di domenica 19 maggio 2024) “Una bomba a orologeria“. Così il sindacato degliNursing Up definisce la situazione didel personale che “è pronta ad esplodere nei mesi estivi“. Tra le regioni più in difficoltà, al primo posto ci sono Lombardia, con realtà dove si assiste a una fuga degliall’estero, e Campania, con isoccorsi in tilt. Nursing up evidenzia come nelle regioni più interessate dal fenomeno si viaggi su una media di 12-13 pazienti in gestione per ogni infermiere. “Ben oltre quella di massimo 6 pazienti per avere una sanità di qualità“. Mentre i concorsi perfiniscono per lo più deserti per le magre offerte economiche, sottolinea l’analisi, “si rischia ildi almeno il 10% deia causa dei deficit di ...