Valanga Alpi svizzere - morti 2 lecchesi

(Di domenica 19 maggio 2024) 14.00 Due sportivi residenti in provincia di Lecco sonosulletravolti da unamentre praticavano scinismo. La slavina si è staccata sul Pigne d'Arolla, una vetta a 3.787 metri, tra il Cervino e il Grand Combin. Le vittime sono un trentenne e un cinquantenne; erano in compagnia di una terza persona che è sopravvissuta ed è riuscita ad allertare i soccorsi svizzeri,intervenuti con un elicottero per recuperare i corpi.

