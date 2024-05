Piccole anomalie regolarizzate Il salva casa è una scelta concreta

Quel soppalco realizzato per conquistare spazio o quel tramezzo tirato su per avere una stanza in più. Tutte irregolarità che potrebbero essere sanate grazie al pacchetto...

Cercepiccola è un piccolo centro di 650 abitanti a venti minuti di macchina da Campobasso. Nel comune, in via di spopolamento, resistono attività commerciali che, grazie all’arrivo della fibra , si stanno rilanciando. "Da quando si sono conclusi i ...

Soppalchi, verande, finestre: il piano Salva casa. Salvini: "Non è un condono" - Soppalchi, verande, finestre: il piano salva casa. Salvini: "Non è un condono" - Nei giorni scorsi, il ministro ha sottolineato che il "salva casa", a differenza di quanto affermato dalle opposizioni, "non è un condono. La maggioranza delle case degli italiani ha piccoli problemi ...

Il decreto Salva Casa di Salvini pronto per arrivare in Cdm: cosa prevede per soppalchi e verande - Il decreto salva Casa di Salvini pronto per arrivare in Cdm: cosa prevede per soppalchi e verande - Il decreto salva Casa già annunciato più volte da Matteo Salvini si prepara per arrivare sul tavolo del Cdm: ecco cosa prevede, tra soppalchi, verande ...

Casa, Salvini ad Affaritaliani: "Si potranno regolarizzare piccole anomalie" - Casa, Salvini ad Affaritaliani: "Si potranno regolarizzare piccole anomalie" - "Il salva casa è una scelta concreta e responsabile a vantaggio di milioni di proprietari che così potranno regolarizzare piccole anomalie". Lo ...