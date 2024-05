Sassuolo Cagliari 0-2 LIVE | Lapadula blinda la salvezza - Henrique espulso

(Di domenica 19 maggio 2024) Al Mapei Stadium, il match valido per la 37ª giornata di Serie A 202/2024 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAl Mapei Stadium,si affrontano nel match valido per la 37esima giornata della Serie A 2023/24. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA DI

Al Mapei Stadium, il match valido per la 37ª giornata di Serie A 202/2024 tra Sassuolo e Cagliari : sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE Al Mapei Stadium, Sassuolo e Cagliari si affrontano nel match valido per la 37esima giornata ...

Punti pesantissimi in chiave salvezza in palio. Al Mapei Stadium, il Sassuolo ospita il Cagliari in una sfida fondamentale per l`obiettivo salvezza...

Punti pesantissimi in chiave salvezza in palio. Al Mapei Stadium, il Sassuolo ospita il Cagliari in una sfida fondamentale per l`obiettivo salvezza...

Cagliari, squadra in vantaggio ma Ranieri riprende i suoi: il motivo - cagliari, squadra in vantaggio ma Ranieri riprende i suoi: il motivo - Il cagliari di Claudio Ranieri è passato in vantaggio nella delicatissima sfida salvezza del Mapei Stadium contro il sassuolo di Davide Ballardini. Dopo il gol di Prati, l'allenatore rossoblù è stato ...

DOSSENA, Giallo col Sassuolo: salterà la Fiorentina - DOSSENA, Giallo col sassuolo: salterà la Fiorentina - Un giallo pesante per il cagliari nella sfida decisiva per la salvezza a sassuolo: pochi minuti dopo il vantaggio sardo nato proprio da un suo assist, il difensore centrale Alberto Dossena si è preso ...

Dalle 14.30 il Live della Conferenza stampa di Ballardini post Sassuolo-Cagliari - Dalle 14.30 il Live della Conferenza stampa di Ballardini post sassuolo-cagliari - Tra poco meno di un’ora, al termine di sassuolo-cagliari, Davide Ballardini si presenterà in conferenza stampa per l’analisi post-partita. Canale sassuolo sarà presente per fornirvi in diretta dalla ...