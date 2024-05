Incidenti auto | 4 giovani morti questa notte tra Caserta e Villa Literno

(Di domenica 19 maggio 2024). Quattrosonoin poche ore sulle strade delno. L’incidente più grave nella, sulla strada verso Giugliano, nel Napoletano: quattrodi ritorno da un locale, a bordo di una 500 Abarth, si sono scontrati frontalmente con una 500 X sulla quale viaggiavano un uomo e una donna di 49 e 54 anni. Nel violentissimo urto in tre sonosul colpo: una 20enne di Aversa, di un 25enne di origine ucraina e di un 23enne romeno. Il quarto giovane, un 21enne di Giugliano, e la coppia che viaggiava sulla 500 X sono rimasti gravemente feriti. Infine quello che già abbiamo reso noto stamane avvenuto adove un giovane 20enne di Maddaloni è morto poco dopo la ...

