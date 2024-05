Rivolta in carcere a Benevento | Agenti feriti e altri in ostaggio - detenuti armati

Una violenta rivolta è in atto nel carcere di Benevento . Secondo quanto denunciato dai sindacati della polizia penitenziaria, due agenti sarebbero rimasti feriti , altri in ostaggio e alcuni detenuti sarebbero armati. Una situazione incandescente, ...

Vandalizzata la stazione di Mezzovico-Vira: «È un peccato» - Vandalizzata la stazione di Mezzovico-Vira: «È un peccato» - Un messaggio di sostegno rivolto al rapper italiano Andrea Arrigoni, in arte Shiva, attualmente in carcere con una condanna di sette anni per tentato omicidio. «È un peccato perché proprio l’anno ...

Papa Francesco a Verona: “Un peccato grave non curare la pace”. L’abbraccio a un israeliano e a un palestinese - Papa Francesco a Verona: “Un peccato grave non curare la pace”. L’abbraccio a un israeliano e a un palestinese - La visita del Pontefice nella città scaligera si è svolta come un "inno di pace", con l'attenzione rivolta a tutte le guerre, dal Medio Oriente all'Ucraina. Dall'incontro con sacerdoti e consacrati al ...

Benevento, rivolta in carcere: “Agenti feriti e altri in ostaggio, detenuti armati” - Benevento, rivolta in carcere: “Agenti feriti e altri in ostaggio, detenuti armati” - Una violenta rivolta è in atto nel carcere di Benevento. Secondo quanto denunciato dai sindacati della polizia penitenziaria, due agenti sarebbero rimasti feriti, altri in ostaggio e alcuni detenuti ...