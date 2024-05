Jaiss - Imperiale e Insomnia E’ morto Franchin - icona di un mondo che non esiste più

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 19 maggio 2024) Firenze, 19 maggio 2024 – Ildella notte ha perso il suo re.o è scomparso all’età di 71 anni e per gli amanti della musica elettronica questo è un giorno di lutto. I suoi anni, quelli a cavallo tra il vecchio e nuovo secolo, sono stati quelli delle discoteche, delle luci stroboscopiche e della tecnho. Francesco Principato, questo il suo nome all'anagrafe, è stato certamente uno dei pionieri di quel periodo. Trasferitosi in Toscana all’età di 18 anni, ha cominciato a lavorare nei locali dell’Empolese Valdelsa ed in particolare al Seven Eleven di Montelupo Fiorentino. Poi, dopo aver trascorso qualche estate nei locali dell’Isola d’Elba ed aver intrapreso una carriera da cantante blues in Brasile, arriva il colpo di fulmine:o si innamora della musica elettronica ad Ibiza e comincia a lavorare in quella che ...