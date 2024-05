Ultima corsa per il titolo - piazzamento tra i primi sei e altro ancora

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di domenica 19 maggio 2024) 2024-05-18 10:30:15 Fa notizia quanto pubblicato poco fa sul sito 101greatgoals: Domenica è l’ultimo giorno di un’entusiasmante stagione di Premier League, con tanto da giocare. Il Manchester City è alla ricerca del quartoda record, l’Arsenal spera che il West Ham gli faccia un enorme favore e Man Utd, Newcastle e Chelsea stanno lottando per un posto nel torneo europeo. I migliori siti di scommesse per la Premier League questo fine settimana: Dai un’occhiata ad alcuni dei nostri consigli per i bookmaker per scommettere sull’azione della Premier League di questo fine settimana qui: Chi vincerà la Premier League? Alcuni avevano previsto già ad agosto che il Manchester City avrebbe vinto facilmente la Premier League sulla strada per il quartoconsecutivo da record. Anche se l’Arsenal è arrivato fino alla fine, il City è in vantaggio di ...