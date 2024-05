MX2 - Andrea Adamo è secondo in gara-1 a St Jean d’Angely Vince Lucas Conen

(Di domenica 19 maggio 2024) Andata in archivio-1 del GP di Francia di MX2, tappa del Mondiale 2024 di Motocross. Sul tracciato di St.lo spettacolo non è mancato di certo e i centauri dello sterrato hanno dovuto dare il meglio lungo i canali profondi del circuito transalpino. Dopo quanto era accaduto ieri nel corso della Qualifying Race, è arrivata una conferma. Il riferimento è all’affermazione diCoenen, in sella alla Husqvarna. Una prestazione autorevole per il talentuoso pilota belga, che ha fatto vedere velocità e concretezza. A completare il podio sono stati il nostro, campione del mondo 2023, sulla KTM a 10.145 e l’attuale leader della classifica generale, l’olandese Kay de Wolf, giunto a 16.488. Una bella prestazione per, in cerca di feeling con ...

MX2 Francia: Adamo super in gara 1, un secondo posto che vale oro - MX2 Francia: Adamo super in gara 1, un secondo posto che vale oro - Andrea Adamo parte forte a Saint jean d'Angely e recupera punti preziosi sul leader iridato. Kay de Wolf. Gara 1 al belga Lucas Coenen ...

Orari Formula 1, Gp Imola 2024: dove vedere la gara (Sky, Now, Tv8) - Orari Formula 1, Gp Imola 2024: dove vedere la gara (Sky, Now, Tv8) - Roma, 18 mag. (Adnkronos) - "Il trasferimento in Italia di Chico Forti è fonte di grande soddisfazione. Una dimostrazione di come il ricorso al diritto internazionale, in questo caso la Convenzione di ...

Orari Formula 1, Gp Imola 2024: dove vedere qualifiche e gara (Sky, Now, Tv8) - Orari Formula 1, Gp Imola 2024: dove vedere qualifiche e gara (Sky, Now, Tv8) - Finalmente Italia. La Formula 1 fa tappa a Imola per il settimo Gran premio della stagione. Dopo Shanghai e Miami, all’ Autodromo Enzo e Dino Ferrari non ci sarà la gara Sprint. Sui quasi 5.000 metri ...